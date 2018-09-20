"Челядь и господин": в Сети высмеяли фото Трампа с президентом Польши

Встреча президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды

Встреча президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пользователи социальных сетей высмеяли фотографию президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды, сделанную во время встречи лидеров двух стран во вторник.

На снимке главы государств на камеру подписывают бумаги: Трамп расположился в кресле за своим рабочим местом, в то время как его польский коллега встал у края стола, слегка согнувшись.

В комментариях к фотографии пользователи твиттера обратили внимание на неравное положение двух президентов.

"И это пан Дуда? Лакей какой-то при Трампе!" — написал @megta51.

"Интересно, когда Дуда встречается с Трампом, он кланяется и целует руку?" — сыронизировала @MargoRitautro.

"Почему у челяди полотенце на рукаве не висит при поклоне господину?" — пошутил @1985Nic.

"Видимо, как и Порошенко, заплатил денег, чтобы сфоткаться с Трампом", — предположили в комментариях.

В соцсетях также вспомнили старый снимок Трампа с экс-президентом Польши Лехом Валенсой, на котором мужчины расположились с точностью до наоборот.

"Найдите отличия", — отмечается в посте сообщества в фейсбуке, посвященного бывшему польскому лидеру.

Во вторник Трамп и Дуда провели встречу в Вашингтоне. Президенты двух стран договорились укрепить военно-техническое и оборонное сотрудничество между США и Польшей, а также обсудили условия размещения американской постоянной военной базы на территории Польши.