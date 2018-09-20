В Киеве националисты митингуют у здания администрации президента

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Националисты покинули территорию у здания Верховной рады Украины в Киеве и направились к администрации президента страны Петра Порошенко, они приковали себя наручниками к забору и требуют, чтобы глава государства к ним вышел, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
Представители националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) и националистического движения "Национальные дружины" покинули площадь Конституции и переместились на Банковую улицу, где расположена администрация президента Украины. Движение колоны националистов сопровождали силовики.
Националисты заявили, что хотят лично побеседовать с Порошенко и не уйдут до тех пор, пока он к ним не выйдет. Некоторые из них приковали себя наручниками к забору. Периодически они кричат: "Паспорт добровольцам!". Митингующие также заявили, что не намерены драться с силовиками и ведут себя спокойно.
Охрана администрации усилена сотрудниками полиции и военнослужащими Национальной гвардии.