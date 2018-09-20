В Киеве националисты митингуют у здания администрации президента

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Националисты покинули территорию у здания Верховной рады Украины в Киеве и направились к администрации президента страны Петра Порошенко, они приковали себя наручниками к забору и требуют, чтобы глава государства к ним вышел, передает в четверг корреспондент РИА Новости.

Ранее в четверг националисты попытались прорвать кордон силовиков для того, чтобы попасть в здание Рады, однако им это не удалось. В результате столкновений двое силовиков незначительно травмировались, пострадавших среди митингующих нет. По данным полиции Киева, на место выехала следственно-оперативная группа, силовики полностью контролируют ситуацию.

Представители националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) и националистического движения "Национальные дружины" покинули площадь Конституции и переместились на Банковую улицу, где расположена администрация президента Украины. Движение колоны националистов сопровождали силовики.

Митингующих возле администрации встретил кордон правоохранителей, перекрывающий подходы к зданию. К националистам вышел представитель главы государства и записал их требование относительно упрощения процедуры предоставления украинского гражданства иностранцам, принимающим участие в военной операции в Донбассе.

Националисты заявили, что хотят лично побеседовать с Порошенко и не уйдут до тех пор, пока он к ним не выйдет. Некоторые из них приковали себя наручниками к забору. Периодически они кричат: "Паспорт добровольцам!". Митингующие также заявили, что не намерены драться с силовиками и ведут себя спокойно.

Охрана администрации усилена сотрудниками полиции и военнослужащими Национальной гвардии.