Канадский посол раскритиковал запрет русского языка во Львовской области

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Посол Канады на Украине Роман Ващук раскритиковал введение во Львовской области моратория на песни и фильмы на русском языке, назвал запрет "узколобым и просто тупым"; его поддержала британская коллега Джудит Гоф, назвавшая себя фанатом "украинского и русского языков".

Ранее Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением. Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю Украину. В частности, они хотят обратиться к коллегам из Верховной рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке.

"Запрет сформулирован как узколобый, дискриминационный и просто тупой. Я говорю это как носитель украинского языка и последовательный сторонник позитивных действий ради культурных продуктов на этом языке", — написал посол Канады в Twitter.

Эту позицию также поддержала посол Британии в Украине Джудит Гофф. "Я более чем согласна. Эй, давай Львовская область, ты выше, чем это (и я говорю это как фанат-студент украинского и русского языков)", — написала она в Twitter.