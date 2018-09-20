Леонид Пасечник возглавил список кандидатов в депутаты парламента ЛНР

ЛУГАНСК, 20 сен — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник возглавил список кандидатов на выборах депутатов Народного совета от общественного движения "Мир Луганщине", передает корреспондент РИА Новости.

Выборы главы и депутатов в ЛНР планируется провести 11 ноября. Пасечник ранее уже заявлял о намерении принять участие в выборах главы республики.

"С 2014 года наша ключевая задача осталась неизменной – сохранить выбранный курс развития нашего государства", — заявил Пасечник на пятом общереспубликанском съезде общественного движения "Мир Луганщине".

Он подчеркнул, что этот курс включает и "продолжение интеграции" с Россией, и системное укрепление государственности, и развитие экономики, образования, здравоохранения, укрепление силового и социального блоков.

"Мы будем и дальше отстаивать свою независимость, строить сильную, свободную республику, работать для нашего народа на благо республики", — сказал Пасечник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.