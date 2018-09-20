КНДР и Южная Корея договорились о возобновлении переговоров парламентариев

Лидер КНДР Ким Чен Ын и пррезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын и пррезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в Пхеньяне

СЕУЛ, 20 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились о скорейшем возобновлении переговоров между парламентариями двух стран, сообщил в четверг журналистам южнокорейский президент Мун Чжэ Ин после возвращения в Сеул из Пхеньяна.

"Договорились в ближайшее время возобновить переговоры между парламентами, активизировать связи местных властей", — сказал президент в пресс-центре саммита.

Вместе с ним в делегации из 150 человек во время визита в Пхеньян находились представители политических партий Южной Кореи.

Контакты по линии Национального собрания Республики Кореи и Верховного народного собрания КНДР были заморожены за десятилетие правления в Сеуле двух президентов от консервативных сил.

Мун Чжэ Ин пробыл в КНДР с 18 по 20 сентября, проведя переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств. Мун Чжэ Ин пригласил в ближайшее время в Сеул Ким Чен Ына, и это предложение было принято.