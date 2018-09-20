Порошенко заявил, что не будет ставить "железный занавес" для эмигрантов

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет ставить "железный занавес", чтобы остановить эмиграцию украинцев, и призвал работодателей повышать зарплаты.

Ранее Порошенко в своем выступлении в Верховной раде Украины заявил, что эмиграция украинцев является одной из проблем, с которой необходимо бороться.

"Железный занавес на границе, как в советские времена, никто ставить не будет. Дорогие работодатели, выход один — увеличивайте зарплаты, если не хотите, чтобы украинцы ехали за границу, а работали у нас. По рынку заработной платы вы должны быть конкурентоспособными. Я уже говорил о том, что Украина становится частью единого европейского рынка труда, и здесь тоже никуда не деться от конкуренции", — сказал Порошенко во время выступления в Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

По его словам, шаги по улучшению инвестиционного климата и создание рабочих мест должны сопровождаться продолжением политики легализации занятости и ростом заработных плат, в свою очередь это даст возможность повышать пенсии.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что ежегодно из страны за границу выезжают около 1 миллиона граждан. По его информации, только в Польше проживает около 1,4 миллиона украинцев, в основном украинцы едут за границу работать и оседают в странах ближнего зарубежья, но многие в поисках лучшей жизни уезжают еще дальше — в Европу и Америку.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.