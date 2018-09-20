Эксперт оценил результаты межкорейского саммита

ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. Пхеньянская декларация, подписанная в ходе последнего межкорейского саммита, стала историческим моментом, она положительно повлияет на ситуацию в Корее и во всем регионе, однако говорить о прорыве в процессе демилитаризации и денуклеаризации без соответствующих соглашений с США невозможно, заявил РИА Новости эксперт института исследований Северо-Восточной Азии Цзилиньского университета Ба Дяньцзюнь.

"Совместная декларация, подписанная лидерами КНДР и Южной Кореи в среду в Пхеньяне, стала не только историческим шагом вперед в отношениях Северной и Южной Кореи, но в то же время она устранила последний остававшийся элемент времен "холодной войны". Она стала хорошей новостью и подтверждением Пханмунджомской декларации и, по факту, укрепила ее основу. Что касается содержания, то корейцы по крайней мере признали, что обе стороны более не находятся в состоянии войны и сделали важный шаг в направлении создания мирного механизма",- сказал Ба Даньцзюнь.

При этом, по его словам, если смотреть с точки зрения безопасности, Северная и Южная Кореи прошли этап враждебности и сделали большой шаг в направлении налаживания мирных отношений.

Касательно таких деталей в военной сфере, как разоружение военного персонала, отказ от артиллерийских учений, создание в Желтом и Японском морях 80-километровой зоны, где не будет военных учений, "то эта цель, которую стороны преследовали со времен "холодной войны" до нынешних дней".

"Такие мирные решения военных конфликтов, как мы видели на 38-й параллели и в Пханмунчжоме, или же завершение состояния войны имеют историческое значение, которое не ограничивается влиянием на отношения двух стран полуострова. По факту, значительное влияние этих событий распространяется и на соседние государства, но также и на страны за пределами региона, такие как США", — сказал аналитик.

Ба Дяньцзюнь отметил, что "несмотря на то, что в декларации не содержится четких деталей относительно процесса денуклеаризации, документ тем не менее стал еще одним шагом в этом направлении. Потому что, если страны на самом деле достигли статуса окончательного завершения войны и враждебности, это приведет к новым дискуссиям о соглашении о перемирии".

Он считает, что эта декларация также стала сигналом того, что как только США заключат с КНДР соглашение о прекращении войны и создании мирного механизма, Пхеньян постепенно будет углублять свою позицию по денуклеаризации.

"В целом, эта декларация принесла надежду Корейскому полуострову, и если ее пункты будут выполнены, то она будет иметь не только историческое памятное значение, но и в значительной степени укрепит рейтинг и поддержку Мун Чжэ Ина и его правительства, а также улучшит персональный образ Ким Чен Ына и всей Северной Кореи", — подчеркнул собеседник агентства.

Вместе с тем он добавил, что "заключенная декларация сама по себе может поспособствовать продвижению в отношениях КНДР и США и поспособствовать развитию дальнейшего двустороннеего переговорного процесса".

Эксперт также отметил, что события последнего межкорейского саммита поднимают вопрос для США о том, сделала ли в конце концов Южная Корея самостоятельный шаг в условиях союза с Вашингтоном. Если декларация не обсуждалась заранее с США и не получила одобрение американской стороны, то тогда это свидетельствует, что Сеул действительно предпринял важный самостоятельный шаг.

При этом он подчеркнул, что пока "не стоит очень оптимистично или пессимистично относиться к урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова, которая существовала десятилетиями".

Причина для отсутствия крайнего оптимизма, по мнению аналитика, заключается в том, что такие долговременные кризисы невозможно решить моментально, а также потому, что США все еще имеют большое влияние на ситуацию на Корейском полуострове.

"Все еще очень рано говорить демилитаризации в Пханмунчжоме и близлежащей зоне, так как там все еще есть американские войска, а США остается одной из наиболее заинтересованных сторон. Если США не согласятся, то демилитаризация останется только теоретическим рассуждением. То же самое можно сказать и о договоренности не проводить военные учения, если это основывается лишь на искренних намерениях Сеула и не было заранее оговорено с США, то в будущем это будет нереализуемой иллюзией",- сказал он.

Эксперт подчеркнул, что "если США не будут активны по этой проблеме, или же будут тянуть с принятием определенных действий, только лишь взаимодействием КНДР и Южной Кореи не получится устранить основу проблемы, окончательный результат зависит от долгосрочной игры, которую ведут Пхеньян и Вашингтон".

Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча лидеров Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам главы государств подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

Согласно тексту совместного заявления, КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.