ЕСПЧ осудил Польшу за эксгумацию жертв крушения Ту-154 под Смоленском

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал проведенные властями Польши эксгумации жертв катастрофы Ту-154 под Смоленском нарушением права на уважение частной жизни и обязал власти республики выплатить подавшим жалобы родственникам погибших по 16 тысяч евро в качестве компенсаций.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Эксгумации останков жертв катастрофы, которые не были кремированы или эксгумированы ранее, велись в рамках нового расследования причин крушения самолета, проводимого в Польше. Всего были эксгумированы останки 83 человек, в том числе президента Леха Качиньского и его супруги Марии. Ряд родственников погибших выступили категорически против эксгумации.

Удовлетворенный иск в ЕСПЧ подали вдовы двух погибших при крушении. Истцы сочли действия польских властей, принявших решение о повторной эксгумации, неоправданными. Заявители отмечали, что польские власти не обсуждали с ними вопрос эксгумации, а также не проводили судебный контроль.

"Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что была нарушена статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни)… Суд обязал Польшу выплатить каждому истцу по 16 тысяч евро в качестве компенсации нематериального ущерба", — говорится в решении суда.