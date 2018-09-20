ЕСПЧ осудил Польшу за эксгумацию жертв крушения Ту-154 под Смоленском

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал проведенные властями Польши эксгумации жертв катастрофы Ту-154 под Смоленском нарушением права на уважение частной жизни и обязал власти республики выплатить подавшим жалобы родственникам погибших по 16 тысяч евро в качестве компенсаций.
Эксгумации останков жертв катастрофы, которые не были кремированы или эксгумированы ранее, велись в рамках нового расследования причин крушения самолета, проводимого в Польше. Всего были эксгумированы останки 83 человек, в том числе президента Леха Качиньского и его супруги Марии. Ряд родственников погибших выступили категорически против эксгумации.
"Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что была нарушена статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни)… Суд обязал Польшу выплатить каждому истцу по 16 тысяч евро в качестве компенсации нематериального ущерба", — говорится в решении суда.