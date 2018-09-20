Президент Южной Кореи надеется, что США возобновят переговоры с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

СЕУЛ, 20 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду, что США возобновят переговоры с КНДР.

"Я хочу, чтобы США поняли волю и позицию Северной Кореи, поставив себя на ее место, и скорее возобновили с ней диалог", — заявил президент Южной Кореи журналистам в четверг после возвращения из Пхеньяна в Сеул.

По словам Мун Чжэ Ина, его нынешний саммит с Ким Чен Ыном, проходивший с 18 сентября в Пхеньяне, создал условия для продолжения американо-северокорейского диалога.