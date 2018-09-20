Президент Южной Кореи назвал условие заключения мирного договора с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

СЕУЛ, 20 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Мирный договор в Корее возможен только после достижения денуклеаризации КНДР, заявил в четверг журналистам южнокорейский президент Мун Чжэ Ин после возвращения в Сеул из Пхеньяна.

Говоря в связи с этим о присутствии в Южной Корее 28,5 тысячи американских военнослужащих, Мун Чжэ Ин отметил, что вопрос об их размещении "зависит от решения Республики Корея и США вне зависимости от провозглашения окончания войны или договора о мире".

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что северокорейский лидер Ким Чен Ын согласен с этим и считает, что когда концепция декларации о прекращении войны созреет, между заинтересованными странами можно будет быстрее достичь договора о мире.

"Мирный договор возможен только после достижения денуклеаризации, а до тех пор будет продолжаться действие соглашения о перемирии", — сказал он.

Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием соглашения о перемирии между воевавшими под флагом ООН войсками США и северокорейской армией вместе с китайскими народными добровольцами. До сих пор Вашингтон отвергал попытки КНДР заключить договор о мире, пока 12 июня в Сингапуре президент США Дональд Трамп не пообещал стремиться к этому на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.