Финляндия заподозрила российское парусное судно в нарушении границы

ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен — РИА Новости. Российское учебное парусное судно подозревается в нарушении государственной границы Финляндии, когда оно находилось около 20 минут в финских территориальных водах Архипелагового моря в Балтийском море, сообщает финское министерство обороны.

"Российский парусник подозревается в незаконном нахождении в территориальных водах Финляндии утром 20 сентября. Нарушение зафиксировано в Архипелаговом море. Пограничная служба расследует инцидент", — говорится в сообщении.

Финское министерство обороны отказалось прокомментировать РИА Новости данное сообщение. "Не можем добавить ничего к тому, что уже сообщалось ранее", — отметил представитель минобороны Кристиан Ваккури.

Это первое сообщение о нарушении морской госграницы Финляндии в этом году.

Архипелаговое море — часть Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами в пределах финских территориальных вод. Море омывает крупнейший архипелаг по числу входящих в него островов, хотя эти острова очень малы и сгруппированы на маленькой площади.