Суд назначил Ле Пен психиатрическую экспертизу из-за публикации в Twitter

ПАРИЖ, 20 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Суд французского города Нантер назначил психиатрическую экспертизу лидеру французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в рамках дела о публикации фотографий зверств ИГ* в Twitter.

Согласно постановлению суда от 11 сентября, которое Ле Пен выложила в своем микроблоге, экспертиза должна определить, "может ли она (Ле Пен) понимать высказывания и отвечать на вопросы". В списке вопросов для экспертов — восемь пунктов, среди которых — "действовала ли она под воздействием сил или обстоятельств непреодолимой силы", "находится ли она в опасном с точки зрения психиатрии или криминалистики состоянии, и каков прогноз" и другие.

Ле Пен обвиняют в "распространении сообщения насильственного, порнографического или порочащего честь характера, доступного несовершеннолетним".

Сообщение, о котором идет речь, опубликовано 16 декабря 2015 года — в нем содержатся фотографии зверств ИГ*, в том числе казни американского журналиста Джеймса Фоули.

"Я думала, что имею право на все: ан нет! За осуждение ужасов ИГ* в сообщениях в Twitter "правосудие" назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?" — прокомментировала политик требования французской юстиции, сопроводив сообщение возмущенным смайликом.

В следующем сообщении она написала, что "эта власть действительно начинает пугать".

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции в ноябре 2017 года по запросу прокуратуры Нантера лишило Ле Пен парламентского иммунитета. Если французский суд признает политика виновной, Ле Пен может грозить до трех лет тюрьмы и штраф в 75 тысяч евро.

*Террористическая организация, запрещенная в России.