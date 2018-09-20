ТОКИО, 20 сен — РИА Новости. Северная Корея не будет отказываться от ядерного оружия до тех пор, пока не произойдет объединение Севера и Юга, считает профессор японского университета Такусёку Хидэси Такэсада — один из наиболее авторитетных экспертов по вопросам Корейского полуострова.

Эксперт полагает, что КНДР опасается, что США могут провести объединение Севера и Юга Корейского полуострова, прибегнув к силе оружия. Такое объединение вряд ли бы учитывало интересы КНДР. Именно с этим, по мнению Такэсады, связана неготовность Пхеньяна к скорому отказу от ядерного оружия.

"Ядерное оружие нужно Северной Корее для предотвращения военного вмешательства США, которое имело бы с целью прекратить разделение Кореи. Ядерное оружие нужно Северной Корее, чтобы добиться объединения под своим руководством, поэтому до тех пор, пока Север и Юг не объединятся, она не откажется от ядерного оружия. Следовательно, ядерное оружие пока будет оставаться на Корейском полуострове", — сказал ученый РИА Новости.

Он полагает, что сближение Юга и Севера может поколебать союзнические отношения Южной Кореи и США.

"Беспокойство вызывают следующие моменты. Северная Корея подчеркивает (необходимость) "усилий США по денуклеаризации". Она настаивает на сокращении "ядерного зонтика", который США предоставляет своим союзникам (Японии и Южной Корее). Администрация (президента Южной КОреи) Мун Чжэ Ина проявляет понимание позиции Северной Кореи, таким образом, появилась возможность того, что союз Южной Кореи и США будет поколеблен. А это уже вносит элемент нестабильности в Восточной Азии", — считает профессор Такэсада.

Кроме того, эксперт отмечает, что саммит двух Корей не принес заметного продвижения по вопросу денуклеаризации КНДР. На то, чтобы Северная Корея декларировала все свои ядерные и ракетные объекты и приступила к их ликвидации, уйдет много времени.

"В отношении денуклеаризации не удалось добиться от Северной Кореи конкретных обещаний. Что касается закрытия (ядерного центра) в Йонбёне, (ракетного полигона, который часто называют космодромом) в Тончханни (Сохэ), то это лишь часть объектов. Теперь стало очевидным, что достижение соглашения между США и Северной Кореей по декларированию всех ядерных объектов и определению пути по их демонтажу займет длительное время", — подчеркнул ученый.

Во вторник и среду в Пхеньяне состоялся третий в этом году межкорейский саммит, подтвердивший необходимость усилий по демилитаризации Корейского полуострова и диалога с США. Лидеры КНДР и Южной Кореи фактически объявили о прекращении состояния войны. Было заключено также и соглашение на уровне оборонных ведомств.