Президент Южной Кореи обсудит с Трампом прекращение войны на полуострове

СЕУЛ, 20 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность официального прекращения войны на Корейском полуострове в течение этого года.

"Цель состоит в подписании декларации о прекращении войны в течение этого года, я обсужу это с президентом Трампом", — сообщил Мун Чжэ Ин журналистам после возвращения из Пхеньяна.

В ближайшее время президент Южной Кореи отправляется в США, где примет участие в сессии ГА ООН и встретится с американским лидером.