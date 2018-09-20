Госдума ратифицировала соглашения по приграничному сотрудничеству с Латвией

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Госдума ратифицировала соглашение о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Россия — Латвия" на период 2014–2020 годов.

Соглашение было подписано в Москве 29 декабря 2016 года.

Программа направлена на решение общих вызовов приграничных территорий посредством реализации совместных проектов Санкт- Петербурга, Ленинградской и Псковской областей и регионов Латвии Латгале и Видземе, говорится в пояснительной записке документа.

Соглашением определяются размеры финансовых взносов сторон, порядок перечисления средств и условия приостановления сторонами платежей. Также определены основы налогового и таможенного регулирования, согласно которому применяется режим наибольшего благоприятствования (РНБ) в соответствии с законодательством каждой из стран.

Кроме того, документом устанавливается порядок раскрытия информации и передачи персональных данных участвующих в программе физических лиц в базы данных органов управления программой и по обоснованному требованию — в контрольные органы ЕС.

Предварительная оценка проектных предложений города Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей позволяет сделать вывод о том, что финансовое участие Российской Федерации в программе будет способствовать достижению целей стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, отмечается в финансово-экономическом обосновании законопроекта.