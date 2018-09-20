Президент Южной Кореи везет Трампу новое послание от Ким Чен Ына

СЕУЛ, 20 сен — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что везет президенту США Дональду Трампу новое послание от лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Скоро я поеду с визитом в США, и у меня будет встреча с президентом Трампом. Я намерен поговорить с ним о тех деталях процесса денуклеаризации, которые не отражены в итоговом заявлении межкорейского саммита. США хочет отправить КНДР послание через нас, а Северная Корея хочет передать сообщение США с нашей помощью, и я исполню эту роль, когда встречусь с президентом Трампом", — заявил Мун Чжэ Ин на пресс-конференции по итогам своего визита в КНДР.

По его словам, детали процесса денуклеаризации должны обсуждаться лидерами США и КНДР.

Мун Чжэ Ин пробыл в КНДР с 18 по 20 сентября, проведя переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств. Мун Чжэ Ин пригласил в ближайшее время в Сеул Ким Чен Ына, и это предложение было принято.