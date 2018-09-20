Порошенко рассказал, чем недовольны украинцы

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко признал, что общество недовольно темпами проводимых реформ в стране, борьбой с коррупцией, уровнем благосостояния и продолжающимся конфликтом в Донбассе.

"Мы стали более устойчивыми и сильными. Однако, прежде всего, хотел бы откровенно подчеркнуть, чем большинство общества справедливо недовольно. Не удалось завершить войну и восстановить территориальную целостность страны… Большинство украинцев пока не почувствовали улучшения благосостояния, а уровень жизни восстанавливается медленно и неравномерно и по регионам, и по социальным, и по возрастным группам", — сказал Порошенко во время выступления в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

По его словам, недавно созданные антикоррупционные органы пока работают неэффективно, также власть допустила немало просчетов в кадровой политике, "а смелые эксперименты в этой сфере оказались недостаточно эффективными".

"Темпы реформ совсем не такие, как и скорость, которую мы проектировали на старте. Проблемы оказались более глубокими, сопротивление — сильнее, решение — сложнее… На фоне высоких ожиданий в обществе сформировалось чувство глубокого неудовлетворения. Даже из тех, кто уверен, что страна продвигается в правильном направлении, немало таких, кто считает, что мы движемся зигзагообразно", — заявил президент.