Эксперт прокомментировал высказывания главы ПАСЕ о позиции по Крыму

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Российская сторона не намерена обсуждать вопрос Крыма, сказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев, комментируя слова главы ПАСЕ Лилиан Мори Паскье о Крыме.

Ранее Паскье заявила, что позиция ПАСЕ по Крыму остаётся прежней, но диалог с Россией необходим.

По словам эксперта, "этот вопрос можно поднимать сколь угодно долго, российская сторона его обсуждать не намерена".

"Но пытаться делать это можно только, если есть в ПАСЕ с кем говорить, а если российской делегации нет, то у членов Ассамблеи нет возможности даже пытаться втянуть нас в переговоры", — добавил он.

Берестнев добавил, что "все прекрасно понимают, что без российского участия роль ПАСЕ в европейской политике стремится к нулю".

На предстоящей в начале октября сессии ПАСЕ впервые будет обсуждаться тема, неоднократно выдвигавшаяся российской стороной с 2014 года, — по недопущению применения санкций против национальных делегаций. Представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии 2014 года из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте этого года в ПАСЕ впервые признали, что возвращение Турции в категорию обычных плательщиков и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части взноса за 2018-й стали причиной финансовых трудностей организации — ей пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил 1,5 миллиона евро. В апреле этого года генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд заявил, что, в связи с ситуацией вокруг неуплаты взносов, в адрес России могут быть предприняты санкции. Он не уточнил, о каких именно санкциях идёт речь.

В конце июня этого года российская сторона заявила, что продолжит не выплачивать свой взнос.