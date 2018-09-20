Порошенко призвал Раду ускорить выполнение соглашения об ассоциации с ЕС

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев продолжит интеграцию в пространство ЕС и призвал парламент ускорить выполнение соглашения об ассоциации.

"Никто больше не отрицает нашу европейскую идентичность. В течение следующего года планирую перевести в практическую плоскость реализацию моих инициатив по интеграции Украины в цифровой совместный рынок, энергетический союз, а также по углублению сотрудничества в таможенной сфере. Но чтобы двигаться дальше, прежде всего, нам надо от первой до последней буквы выполнить соглашение об ассоциации", — сказал он во время выступления в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Порошенко считает, что скорость реализации соглашения об ассоциации с ЕС является неудовлетворительной. По его словам, доля ЕС в экспорте Украины колеблется от 42% до 43%, что помогает компенсировать потери от сокращения торговли с РФ.

При этом он призвал искать новые рынки сбыта. "Нам нужно искать все больше и больше торговых партнеров, точки опоры на региональных рынках, которые демонстрируют высокие темпы роста и где есть спрос на нашу продукцию", — сказал президент.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.