Депутат рады предложил Львовскому облсовету запретить ветер с востока

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко в четверг предложил депутатам Львовского областного совета запретить ветер с востока после принятого ими решения о запрете использования русского языка в публичных местах.

Ранее Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением. Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю Украину. В частности, они хотят обратиться к коллегам из Верховной рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке.

"Вчера Львовский облсовет утвердил мораторий на "публичное использование русскоязычного культурного продукта"… В Одессе, Харькове, Днепре, Киеве, во многих городах и селах Украины говорят по-русски и там нет русского мира, там есть Украина… Но зачем я об этом всем? У нас же выборы скоро. Ну что ж, господа депутаты Львовского облсовета, дарю бесплатно еще одно "удачное" медийное решение — запретить ветер с востока! Он приносит воздух из страны-агрессора, а это, знаете ли, нельзя терпеть", — написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".