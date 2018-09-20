Политолог прокомментировал выступление Порошенко в Раде

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко использовал выступление в Верховной раде для информационной атаки на конкурентов на предстоящих выборах, главы государства, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Порошенко в четверг выступил в Раде с ежегодным посланием к депутатам парламента.

"К сожалению, выступления президента я сегодня не услышал, я услышал выступление кандидата в президенты Петра Порошенко, ведь вместо того, чтобы говорить о внешнем и внутреннем состоянии страны в прошлом году… президент говорил на самом деле о своей агитке, о своих лозунгах на выборах", — сказал Бортник в эфире украинского телеканала Newsone.

По его словам, Порошенко "шесть раз по кругу" прошелся по темам ЕС и НАТО, армии, антироссийской политики, томоса (решение о предоставлении автокефалии), языка. При этом Бортник отметил, что президент не анализировал последствия своей деятельности в 2017 году и социально-экономическое состояние страны.

"Президент активно передавал "приветы" своим конкурентам (на предстоящих президентских выборах. – Прим. ред.), использовал трибуну парламента для того, чтобы информационно атаковать своих конкурентов", — сообщил Бортник.

Очередные президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года. При этом Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.