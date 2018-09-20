СЕУЛ, 20 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Прошедшая в Пхеньяне встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина может стать важным шагом на пути к миру на Корейском полуострове, несмотря на опасения со стороны США, считают эксперты, опрошенные РИА Новости в Сеуле.
Как сказал РИА Новости профессор из Института имени короля Седжона У Чжон Об, выступление президента перед жителями Северной Кореи "не изменит настроений за одну ночь, но такой шаг приведет в итоге к переменам и достижению мира на Корейском полуострове".
"Думаю, что если мы увидим прогресс между США и Северной Кореей, вполне возможно, что Ким Чен Ын приедет в следующий раз в Сеул", — сказал эксперт.
"В то же время почему Северная Корея гонится за ядерным оружием — так это из-за ее обеспокоенности за безопасность", — добавил эксперт.
Перемен также ожидает американский писатель и комментатор по вопросам внешней политики США Тим Шоррок (Tim Shorrock).
Многие умы в США, по словам Шоррока, говорят, что Мун Чжэ Ин "слишком торопится, что ему надо сохранять гармонию с США".
"Но они даже не признают Южную Корею независимой страной. Понимаете, они серьезно думают, что это колония. И многие смотрят на Китай и Северную Корею одинаково, как на США и Южную Корею. Китай и Северная Корея близки, но в Северной Корее нет китайских войск, и они не всегда ладят друг с другом", — пояснил эксперт.