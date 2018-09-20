Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

СЕУЛ, 20 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Прошедшая в Пхеньяне встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина может стать важным шагом на пути к миру на Корейском полуострове, несмотря на опасения со стороны США, считают эксперты, опрошенные РИА Новости в Сеуле.

Президент Южной Кореи находился в КНДР с 18 сентября, проводя переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Впервые южнокорейский лидер выступил перед 150 тысячами жителей Пхеньяна и заявил о стремлении к миру.

Как сказал РИА Новости профессор из Института имени короля Седжона У Чжон Об, выступление президента перед жителями Северной Кореи "не изменит настроений за одну ночь, но такой шаг приведет в итоге к переменам и достижению мира на Корейском полуострове".

"Думаю, что если мы увидим прогресс между США и Северной Кореей, вполне возможно, что Ким Чен Ын приедет в следующий раз в Сеул", — сказал эксперт.

Отвечая на вопрос о том, почему Сеулу каждый раз приходится отчитываться перед Вашингтоном в развитии отношений с КНДР, У Чжон Об сказал: "Не то, чтобы мы просили разрешения в США, просто в нашей ситуации в области безопасности важно поддерживать крепкие союзнические отношения с Соединенными Штатами".

"В то же время почему Северная Корея гонится за ядерным оружием — так это из-за ее обеспокоенности за безопасность", — добавил эксперт.

Перемен также ожидает американский писатель и комментатор по вопросам внешней политики США Тим Шоррок (Tim Shorrock).

"Мне кажется, что это огромные перемены. Две Кореи движутся вперед, несмотря на противодействие в Вашингтоне, и я не думаю, что Китай особо счастлив по тому же поводу. Но, наверное, корейцы способны преодолеть это американское противодействие", — сказал он РИА Новости.

Многие умы в США, по словам Шоррока, говорят, что Мун Чжэ Ин "слишком торопится, что ему надо сохранять гармонию с США".

"Но они даже не признают Южную Корею независимой страной. Понимаете, они серьезно думают, что это колония. И многие смотрят на Китай и Северную Корею одинаково, как на США и Южную Корею. Китай и Северная Корея близки, но в Северной Корее нет китайских войск, и они не всегда ладят друг с другом", — пояснил эксперт.