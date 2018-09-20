Захарова рассказала о последствиях действий США на Ближнем Востоке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Действия США на Ближнем Востоке за последние десятилетия привели к глобальным катастрофам, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я думаю, это внутреннее дело США, как оценивать свои ошибки. Поэтому оставлю это за американскими политологами и экспертами. Но с чем могу согласиться, что действия США последних десятилетий на Ближнем Востоке, и это не секрет, привели к глобальным катастрофам. Ошибки ли это. Ну, наверное, это те ошибки, которые хуже преступления", — заявила Захарова радио Sputnik в кулуарах форума Baltic Weekend.