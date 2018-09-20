Глава Минобороны Польши рассказал о сроках создания "Форт Трамп"

ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак надеется, что для создания на территории страны американской военной базы потребуется немного времени.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов". Президент Польши Анджей Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump ("Форт Трамп").

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.

"Я два дня назад участвовал вместе с польской делегацией, которой руководил президент Анджей Дуда, в переговорах Белом доме с президентом Дональдом Трампом на тему усиления нашего польско-американского сотрудничества, на тему также усиления присутствия американских войск в Польше. Это переговоры, которые открывают перспективы, касающиеся укрепления польско-американских отношений", — сказал Блащак во время торжественной церемонии ротации боевой батальонной группы НТАО, расквартированной в Польше.

"Я надеюсь, что через относительно недолгий промежуток времени мы сможем сказать, что американские войска, которые находятся в Польше, останутся в Польше постоянно", — добавил он.

В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.