Глава Минобороны Польши рассказал о сроках создания "Форт Трамп"

ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак надеется, что для создания на территории страны американской военной базы потребуется немного времени.
Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.
"Я два дня назад участвовал вместе с польской делегацией, которой руководил президент Анджей Дуда, в переговорах Белом доме с президентом Дональдом Трампом на тему усиления нашего польско-американского сотрудничества, на тему также усиления присутствия американских войск в Польше. Это переговоры, которые открывают перспективы, касающиеся укрепления польско-американских отношений", — сказал Блащак во время торжественной церемонии ротации боевой батальонной группы НТАО, расквартированной в Польше.
В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.