У здания Рады начались столкновения между националистами и полицией

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Правоохранители применили слезоточивый газ в ходе столкновений с националистами у здания Рады в Киеве, один человек пострадал.
Как следует из трансляции, которую ведет агентство УНН, националисты, требующие упрощения процедуры предоставления украинского гражданства иностранцам, попытались прорвать кордон правоохранителей и попасть в здание парламента. В результате драки националистов и силовиков, последние применили слезоточивый газ, пострадал один правоохранитель.
В данный момент для охраны порядка подтянуто большое количество силовиков, после этого столкновения прекратились.
ПідРадоюНацдружиниздійснилиспробуштурмуватикордонполіції, алеїхшвидковідтіснилиpic.twitter.com/ZtoiOgh0mf— 24 канал(@24tvua) 20 сентября2018 г.