У здания Рады начались столкновения между националистами и полицией

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Правоохранители применили слезоточивый газ в ходе столкновений с националистами у здания Рады в Киеве, один человек пострадал.

Порошенко в четверг выступил в Раде с ежегодным посланием к депутатам. Он затронул темы военного сотрудничества, санкций против РФ, выступил за отмену депутатской неприкосновенности, а также высказал свое мнение по поводу ситуации в Донбассе.

Как следует из трансляции, которую ведет агентство УНН, националисты, требующие упрощения процедуры предоставления украинского гражданства иностранцам, попытались прорвать кордон правоохранителей и попасть в здание парламента. В результате драки националистов и силовиков, последние применили слезоточивый газ, пострадал один правоохранитель.

В данный момент для охраны порядка подтянуто большое количество силовиков, после этого столкновения прекратились.

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