Порошенко заявил, что ВСУ должна быть готова к любым сценариям в Донбассе

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия должна быть готова к любым сценариям в Донбассе, в том числе разрешению конфликта силовым путем.

"У нас должна быть подобная опция (силового разрешения конфликта — ред.), любая армия должна быть готова к любым сценариям", — сказал Порошенко.

При этом, по его словам, мира нужно достигать политико-дипломатическим путем.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.