Иран призвал ООН принять меры из-за "ядерной угрозы" Израиля, пишут СМИ

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Постоянное представительство Ирана при ООН направило послания генеральному секретарю и Совету Безопасности всемирной организации с призывом осудить угрозы применении ядерного оружия со стороны Израиля и подвергнуть тщательному изучению его ядерную программу, сообщает агентство Tasnim.

По информации агентства, Иран охарактеризовал недавние заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху как "серьезную угрозу международной безопасности и миру" и призвал международное сообщество занять жесткую позицию по отношению к этим словам, а также принудить Израиль соблюдать международные нормы. Тегеран призвал ООН вынудить Израиль подписать Договор о нераспространении ядерного оружия и подвергнуть израильскую ядерную программу тщательному изучению со стороны МАГАТЭ.

Ранее израильская газета Haaretz сообщала, что в конце августа на церемонии переименования центра ядерных исследований, который расположен рядом с южным городом Димоной, Нетаньяху заявил, что "если кто-то угрожает нам развалом, сам подвергает себя той же опасности". Как отмечает газета, таким образом премьер намекал на ядерный потенциал страны.

При этом Израиль также обвиняет Иран в стремлении обладать ядерным оружием в нарушение его международных обязательств. В конце апреля Нетаньяху рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Нетаньяху настаивал на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.