СЕУЛ, 20 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину две тонны ценных деликатесных грибов сони-посот (мацутакэ) на память об их встрече в Пхеньяне, сообщил на брифинге в Сеуле представитель президентской администрации.
"Мы отобрали около 4 тысяч человек наиболее преклонного возраста, и каждый из них получит по 500 граммов грибов к осеннему дню поминовения", — сказал представитель администрации.
"Две тонны грибов сони-посот, подаренных председателем Госсовета Ким Чен Ыном, прибыли на рассвете в Сеул самолетом", — добавил он.
Мун Чжэ Ин завершил визит в КНДР и отправился в Сеул.
Президент Южной Кореи находился в КНДР с 18 сентября, проводя переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствие лидеров подписали министры обороны двух корейских государств.
Мун Чжэ Ин пригласил в ближайшее время в Сеул Ким Чен Ына, и это предложение было принято.