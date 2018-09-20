Порошенко заявил, что оборонные нужды Украины превышают возможности

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что оборонные нужды страны превышают возможности, нужны "прорывные" системные решения в этой сфере.

"Наши оборонные потребности точно превышают наши возможности, и мы должны совместно с вами найти нестандартные выходы, вооруженные силы ждут прорывных системных решений, решений в сфере обороны. Я требую от военного руководства нестандартных асимметричных решений на любые вызовы и планы противника", — заявил Порошенко во время выступления в Раде в четверг.

Он также заявил, что требует от военного руководства ускорить достижение оборонным сектором Украины стандартов НАТО.