КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что когда Киев вернет Крым в состав Украины, базы Черноморского флота РФ в Севастополе не будет.

"Из конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота на Украине. После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!" — заявил Порошенко, выступая в четверг в Раде с ежегодным посланием.

В апреле 2010 года Россия и Украина при президенте Викторе Януковиче подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере 100 долларов за тысячу кубометров.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".