Порошенко призвал Раду продлить действие закона об особом статусе Донбасса

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в четверг призвал Верховную раду продлить действие закона об особом статусе Донбасса, чтобы Киев не могли упрекнуть в невыполнении минских договоренностей.
"Это, по мнению российской стороны, свидетельствует о неспособности Украины выполнять взятые на себя обязательства, что мол санкции в связи с этим должны быть сняты", — заявил Порошенко, выступая в Раде с ежегодным посланием.
При этом он призвал депутатов продлить действие закона об особом статусе Донбасса.