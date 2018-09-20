Порошенко призвал Раду продлить действие закона об особом статусе Донбасса

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в четверг призвал Верховную раду продлить действие закона об особом статусе Донбасса, чтобы Киев не могли упрекнуть в невыполнении минских договоренностей.

Порошенко утверждает, что Россия "пытается убедить европейское сообщество в неготовности украинской стороны продлить действие закона" об особом статусе Донбасса.

"Это, по мнению российской стороны, свидетельствует о неспособности Украины выполнять взятые на себя обязательства, что мол санкции в связи с этим должны быть сняты", — заявил Порошенко, выступая в Раде с ежегодным посланием.

При этом он призвал депутатов продлить действие закона об особом статусе Донбасса.