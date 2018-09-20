Киев планирует разработать и закупить высокоточное ракетное вооружение

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в этом году планируется разработка, подготовка к производству и закупка высокоточного ракетного вооружения для украинской армии, однако не уточнил, у кого.

"Уже с этого года планируем активную разработку, подготовку производства и закупки современного высокоточного ракетного вооружения, систем артиллерии, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения", — сказал Порошенко, выступая в четверг в Верховной раде с ежегодным посланием.