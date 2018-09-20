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В мире

В ПАСЕ представят проект доклада о санкциях в отношении делегаций

Сюжет:
Приостановка участия России в работе ПАСЕ (346)
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© Фото : Council of EuropeФлаг ЕС перед зданием штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фотоФлаг ЕС перед зданием штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© Фото : Council of Europe

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Проект доклада по принятию решений, касающихся полномочий национальных делегаций, будет представлен в ПАСЕ в четверг, сообщила РИА Новости глава Ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© AFP 2018 / Patrick Hertzog
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На предстоящей в начале октября сессии ПАСЕ впервые будет обсуждаться тема, неоднократно выдвигавшаяся российской стороной с 2014 года, — по недопущению применения санкций против национальных делегаций. Представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии 2014 года из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы.

Глава Ассамблеи напомнила, что, из-за сложившегося в отношениях Москвы и Страсбурга кризиса, в рамках ПАСЕ было принято решение, создать подкомитет по гармонизации работы органов Совета Европы и ПАСЕ. Она обратила внимание на то, что в работе этого органа приняла участие и российская делегация.

"Именно поэтому комиссии по регламенту и процедурам было предложено подумать о наших процессах принятия решений, включая полномочия и голосование национальных делегаций", — пояснила она.

"Комиссия собирается 20 сентября для рассмотрения проекта доклада, обсуждение которого, пройдёт на осенней сессии в Страсбурге", — добавила глава Ассамблеи.

Накануне обсуждения в украинских СМИ появилась информация со ссылкой на источники о том, что в проекте доклада содержится предложение повысить количество голосов парламентариев, необходимых для голосования по полномочиям делегации.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В ПАСЕ РИА Новости не стали комментировать содержание доклада, указав на то, что он носит закрытый характер и будет представлен в четверг на заседании в Париже.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте этого года в ПАСЕ впервые признали, что возвращение Турции в категорию обычных плательщиков и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части взноса за 2018-й стали причиной финансовых трудностей организации — ей пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил 1,5 миллиона евро. В апреле этого года генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд заявил, что, в связи с ситуацией вокруг неуплаты взносов, в адрес России могут быть предприняты санкции, но не уточнил, о каких именно санкциях идёт речь.

В конце июня этого года российская сторона заявила о том, что продолжит воздерживаться от перечисления части своего взноса в бюджет Совета.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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ruskiipensioner
а за чем эта организация нужна России? вот реорганизуется, будет готова к диалогу, тогда еще можно и вернутся в не, а так только трата времени и денег.
10:36
20.09.2018
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Victory NoName
кто заказывает музыку, тот и платит...
10:28
20.09.2018
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