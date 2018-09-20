В ПАСЕ представят проект доклада о санкциях в отношении делегаций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Проект доклада по принятию решений, касающихся полномочий национальных делегаций, будет представлен в ПАСЕ в четверг, сообщила РИА Новости глава Ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

На предстоящей в начале октября сессии ПАСЕ впервые будет обсуждаться тема, неоднократно выдвигавшаяся российской стороной с 2014 года, — по недопущению применения санкций против национальных делегаций. Представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии 2014 года из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы.

Глава Ассамблеи напомнила, что, из-за сложившегося в отношениях Москвы и Страсбурга кризиса, в рамках ПАСЕ было принято решение, создать подкомитет по гармонизации работы органов Совета Европы и ПАСЕ. Она обратила внимание на то, что в работе этого органа приняла участие и российская делегация.

"Именно поэтому комиссии по регламенту и процедурам было предложено подумать о наших процессах принятия решений, включая полномочия и голосование национальных делегаций", — пояснила она.

"Комиссия собирается 20 сентября для рассмотрения проекта доклада, обсуждение которого, пройдёт на осенней сессии в Страсбурге", — добавила глава Ассамблеи.

Накануне обсуждения в украинских СМИ появилась информация со ссылкой на источники о том, что в проекте доклада содержится предложение повысить количество голосов парламентариев, необходимых для голосования по полномочиям делегации.

В ПАСЕ РИА Новости не стали комментировать содержание доклада, указав на то, что он носит закрытый характер и будет представлен в четверг на заседании в Париже.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте этого года в ПАСЕ впервые признали, что возвращение Турции в категорию обычных плательщиков и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части взноса за 2018-й стали причиной финансовых трудностей организации — ей пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил 1,5 миллиона евро. В апреле этого года генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд заявил, что, в связи с ситуацией вокруг неуплаты взносов, в адрес России могут быть предприняты санкции, но не уточнил, о каких именно санкциях идёт речь.

В конце июня этого года российская сторона заявила о том, что продолжит воздерживаться от перечисления части своего взноса в бюджет Совета.