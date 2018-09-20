КАБУЛ, 20 сен — РИА Новости, Евгений Орел. Официальный Кабул не располагает доказательствами якобы имеющей место поддержки талибов* со стороны России, заявил РИА Новости член комиссии по внутренней безопасности Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Афганистана, депутат от провинции Баглан Делавар Аймак.

"Об этом говорят местные жители, некоторые утверждают, будто были свидетелями этого. Однако доказательств (поддержки талибов* со стороны РФ) у афганских властей нет", — сказал Аймак, отвечая на соответствующий вопрос.

В августе 2017 года предыдущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон прямо обвинил РФ в поставках оружия талибам*. Позднее, в октябре, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США видели некоторые свидетельства поддержки РФ движения "Талибан"*, однако не могут определить природу такой поддержки, поскольку уверены, что это не соответствует национальным интересам России.

МИД РФ назвал обвинения в адрес Москвы в поставке оружия талибам* "абсурдными и бездоказательными". Как заявила ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, контакты Москвы с талибами преследуют только две цели: обеспечение безопасности росграждан, находящихся в Афганистане, и содействие процессу национального примирения.

* Террористическая организация, запрещенная в России.