США усилили удары по талибам* в Афганистане, заявил политик

КАБУЛ, 20 сен — РИА Новости, Евгений Орел. Решение талибов* принять участие в московской встрече по межафганскому урегулированию привело к усилению военных операций США против них на севере Афганистана, что позволило боевикам ИГ* (запрещена в РФ) активизировать наступление на этой территории, заявил РИА Новости член комиссии по внутренней безопасности Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Афганистана, депутат от провинции Баглан Делавар Аймак.

"В последнее время игиловцы* проявляют большую активность на севере Афганистана, нежели талибы*, поскольку Соединенные Штаты бомбят вторых, а первых не трогают. Членам "Талибана"* очень часто предлагают сдаться афганской правительственной армии, либо убеждают их присоединиться к ИГИЛ*, оказывать им поддержку", — сказал Аймак.

"Вы сами были свидетелем того, что сроки проведения этой встречи были перенесены. Это не зависело от Афганистана, просто отдельные стороны высказали несогласие. Из-за того, что талибы* согласились принять участие в этой встрече, против них в Афганистане сейчас проводятся масштабные операции на севере страны", — добавил собеседник агентства.

На вопрос о том, готовы ли на сегодняшний день стороны конфликта в Афганистане к проведению полноценных переговоров, депутат ответил: "Речь здесь не идет о том, согласны афганские власти или нет — они не могут решать самостоятельно. Кто-то должен им разрешить. Афганцы знают, что они себе не принадлежат".

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"* (запрещено в РФ), которое, согласно последним данным, контролирует около 50% от общей территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка ИГ*. По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

Встреча по межафганскому урегулированию в "московском формате" изначально должна была состояться 4 сентября, однако по просьбе Кабула эта дата была перенесена. В настоящее время МИД России и Афганистана ведет согласование новых дат и модальности будущей встречи. Ранее в среду спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил РИА Новости, что планирует встретиться 20 сентября в Москве с делегацией из Кабула для обсуждения деталей проведения встречи "московского формата". Он также добавил, что представители движения "Талибан"* по-прежнему готовы участвовать в этой встрече.

*Террористическая организация, запрещенная в России