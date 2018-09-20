Глава ПАСЕ прокомментировала позицию Ассамблеи по Крыму

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Позиция ПАСЕ по Крыму остаётся прежней, но диалог с Россией необходим, сообщила в интервью РИА Новости глава Ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

Отвечая на вопрос о том, смогут ли предстоящие на сессии в октябре дискуссии по проекту доклада по полномочиям национальных делегаций способствовать возвращению российской делегации в ПАСЕ, она выразила надежду на то, что профильный комитет, работающий над проектом документа, выполнит свою работу "безотлагательно и серьезно".

"Мы должны ждать результатов дискуссии (в ПАСЕ)", — указала она.

Проект доклада будет представлен в ПАСЕ в четверг, 20 сентября. При этом Паскье обратила внимание на то, что "пересмотр Устава является очень серьезным юридическим вопросом, поскольку он влияет на функционирование Ассамблеи в целом".

"Мы хотим получить сильный Устав, который позволит Ассамблее выполнять свои функции в качестве уставного органа, политического форума парламентского диалога и защитника ценностей и норм нашей организации",-сказала глава ПАСЕ. Она полагает, что "настоящие правила должны применяться ко всем странам и ситуациям".

Высказываясь по теме отношений с Россией, она указала, что "мы не должны забывать о происхождении этого кризиса: после незаконной аннексии Крыма Ассамблея приняла политическое решение, и ее позиция остается неизменной и по-прежнему актуальной".

При этом, "столкнувшись с этим кризисом, мы несем политическую ответственность за совместный поиск решений, и этот поиск проходит прежде всего через диалог", подчеркнула Паскье.

"Я сторонник открытого и конструктивного диалога для откровенного решения вопросов, которые разделяют нас, а также того, что нас объединяет", — отметила глава Ассамблеи.

Она добавила, что "наше единство — это ценности и стандарты Совета Европы".

"Надеюсь, что в результате диалога мы преодолеем разногласия, которые нас разделяют", — отметила она.

На предстоящей в начале октября сессии ПАСЕ впервые будет обсуждаться тема, неоднократно выдвигавшаяся российской стороной с 2014 года, — по недопущению применения санкций против национальных делегаций. Представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии 2014 года из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте этого года в ПАСЕ впервые признали, что возвращение Турции в категорию обычных плательщиков и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части взноса за 2018-й стали причиной финансовых трудностей организации — ей пришлось заморозить бюджет на 9%, дефицит составил 1,5 миллиона евро. В апреле этого года генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд заявил, что, в связи с ситуацией вокруг неуплаты взносов, в адрес России могут быть предприняты санкции. Он не уточнил, о каких именно санкциях идёт речь.

В конце июня этого года российская сторона заявила о том, что продолжит воздерживаться от перечисления часть своего взноса в бюджет Совета.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".