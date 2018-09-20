В Мумбаи экстренно сел самолет из-за потери давления

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Самолет индийской авиакомпании Jet Airways вынужден был вернуться в аэропорт Мумбаи из-за потери давления в салоне, последствия чего ощутили более 30 пассажиров, сообщило агентство ANI.

Самолет вылетел в город Джайпур утром в четверг. На борту находились 166 пассажиров и 5 членов экипажа. Предположительно, в самолете забыли активировать переключатель давления, из-за чего необходимое давление на борту не поддерживалось. В результате при взлете десятки пассажиров начали испытывать боль в ушах, у многих появилось кровотечение из носа.

По приземлении в городе Мумбаи все находившиеся на борту пассажиры были сняты с рейса, пострадавшим была оказана экстренная медицинская помощь, заявил представитель авиакомпании Jet Airways. Он отметил, что члены экипажа воздушного судна были отстранены от выполнения своих обязанностей для проведения расследования, пассажиры будут перенаправлены на альтернативные рейсы.

Один из пассажиров самолета сообщил, что воздушное судно приземлилось спустя час после взлета. Он добавил, что после взлета перестал работать кондиционер, затем отключилась система давления и выпали кислородные маски.