В Стокгольме три человека пострадали после стрельбы

СТОКГОЛЬМ, 20 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Три человека пострадали после стрельбы в микрорайоне Багармоссен на юге Стокгольма в среду поздно вечером, говорится в сообщении для прессы полиции Стокгольма.

"Два человека получили огнестрельные ранения в ноги. Еще один пострадал от насилия", — говорится в сообщении для прессы. Сообщение о стрельбе поступило в 23.13 по местному времени (00.13 мск). Поясняется, что все трое доставлены в больницу.

В четверг утром полиция сообщила, что в связи с произошедшей стрельбой задержаны семеро человек.

Шведское телевидение SVT сообщает со ссылкой на очевидцев, что на месте стрельбы находились от четырех до десяти человек, были слышны крики и стрельба.

"К нам поступило несколько звонков от жителей микрорайона, которые слышали выстрелы и крики", — процитировала газета Aftonbladet слова представителя полиции Микаэля Петтерссона. Он не исключил, что в стрельбе, судя по всему, оказались замешанными представители разных групп, "которые о чем-то не договорились".