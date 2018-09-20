Трамп назвал "самую большую ошибку" США в истории

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Военная кампания на Ближнем Востоке стала крупнейшей ошибкой для США, заявил президент Дональд Трамп в интервью с Hill.TV.

"Самая большая ошибка в истории нашей страны — это ввод войск на Ближний Восток, предпринятый президентом Бушем", — сказал Трамп. Однако, по его словам, Обама, возможно, также поступил неправильно, когда вывел оттуда солдат.

Трамп напомнил о многочисленных жертвах, а также добавил, что США потратили на ближневосточную кампанию семь триллионов долларов.

"Можно понять гражданскую войну. Гражданская война — гражданская война. Это другое. Ввод наших войск на Ближний Восток, скажу вам, плохое решение для страны", — заявил президент США.

По оценке Пентагона, расходы на боевые действия в Ираке, Афганистане и Сирии с 2001 по 2018 год составили 1,52 триллиона долларов.

По данным Университета Брауна, по состоянию на сентябрь 2017 года США потратили 5,6 триллиона долларов на две войны, а также на военные действия в Пакистане и Сирии. Кроме того, в эту сумму входят расходы на национальную безопасность и охрану здоровья ветеранов.