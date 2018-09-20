СЕУЛ, 20 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин завершил визит в КНДР и возвращается в Сеул, сообщил журналистам в четверг представитель президентской администрации.
Президент Южной Кореи находился в КНДР с 18 сентября, проведя переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств.
Мун Чжэ Ин пригласил в ближайшее время в Сеул Ким Чен Ына и это предложение было принято