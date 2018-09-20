Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

СЕУЛ, 20 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин завершил визит в КНДР и возвращается в Сеул, сообщил журналистам в четверг представитель президентской администрации.

"Самолет президента направляется в Сеул", — сказал старший секретарь президента по связям с общественностью Юн Ён Чхан. По его словам, президент вылетел на самолете из окрестностей горы Пэктусан на границе КНДР с Китаем, которую Мун Чжэ Ин посетил вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Президент Южной Кореи находился в КНДР с 18 сентября, проведя переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств.

Мун Чжэ Ин пригласил в ближайшее время в Сеул Ким Чен Ына и это предложение было принято