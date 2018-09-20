Афганистан надеется на проведение "московской встречи" в 2018 году

КАБУЛ, 20 сен — РИА Новости, Евгений Орел. Официальный Кабул рассчитывает на то, что встреча в "московском формате" по межафганскому урегулированию состоится до конца текущего года, однако считает приоритетным качество ее проведения, а не скорость, заявил РИА Новости заместитель спецпредставителя президента Афганистана по странам СНГ Мухаммад Ибрагим Тамил.

"Мы очень надеемся, однако лучше провести эту встречу качественнее, чем быстрее", — сказал Тамил, отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли Кабул на проведение московской встречи до конца 2018 года.

Встреча по межафганскому урегулированию в "московском формате" изначально должна была состояться 4 сентября, однако по просьбе Кабула была перенесена. В настоящее время МИД России и Афганистана ведет согласование новых дат и модальности будущей встречи. В среду спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил РИА Новости, что планирует встретиться 20 сентября в Москве с делегацией из Кабула для обсуждения деталей проведения встречи "московского формата". Он также добавил, что представители движения "Талибан"* по-прежнему готовы участвовать в этой встрече.

*Террористическая организация, запрещенная в России