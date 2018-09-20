Состав участников московской встречи по Афганистану могут расширить

Вид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане. Архивное фото

Вид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане. Архивное фото

КАБУЛ, 20 сен — РИА Новости, Евгений Орел. Состав участников предстоящей встречи в "московском формате" по межафганскому урегулированию может быть расширен, Кабул будет приветствовать подключение США к диалогу, заявил РИА Новости заместитель спецпредставителя президента Афганистана по странам СНГ Мухаммад Ибрагим Тамил.

"Даты (встречи) будут согласовываться, и возможно даже, что состав участников будет расширен. Мы очень надеемся, что определенные части движения талибов*, которые высказались за участие, тоже будут участвовать. В руководстве конференции будут находиться афганцы при участии России", — сказал Тамил.

Встреча по межафганскому урегулированию в "московском формате" изначально должна была состояться 4 сентября, однако по просьбе Кабула была перенесена. В настоящее время МИД России и Афганистана ведут согласование новых дат и модальности будущей встречи. Во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия рассчитывает на подключение США к переговорам в Москве.

По словам собеседника агентства, Кабул будет приветствовать, если Соединенные Штаты или любая другая страна присоединятся к диалогу с талибами*, заставив их сесть за стол переговоров. Однако, как подчеркнул Тамил, во главе переговорного процесса должны стоять сами афганцы.

"История, особенно в Афганистане, показывает: любой процесс, который проходил под руководством иностранных государств, никогда к успеху не приводил. В то же время, когда афганцы договаривались между собой, результат всегда был положительным", — заключил замспецпредставителя президента Афганистана.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщала о том, что представители США и движения "Талибан"* в июле провели первые прямые переговоры в Дохе. Отмечалось, что на встрече стороны обсудили перспективы запуска мирного процесса в Афганистане. Представители официального Кабула на встрече не присутствовали.

*Террористическая организация, запрещенная в России