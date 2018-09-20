БРЮССЕЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Федеральная прокуратура Бельгии пришла к заключению, что перехват международных сообщений клиентов в системе национальной телекоммуникационной компании Бельгии Belgacom в 2013 году осуществлял Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), сообщила в четверг газета Echo.
По данным Echo, проводившееся в течение пяти лет федеральной прокуратурой Бельгии расследование позволило восстановить большую часть фактов и представить министру юстиции королевства Кун Гинсу конфиденциальный доклад о своих основных выводах.
По мнению экспертов, перехват сообщений клиентов Belgacom, осуществлявшийся Центром сетевого анализа (Network Analysis Centre), подразделением GCHQ, мог быть санкционирован на высоком правительственном уровне.
Компания Belgacom является крупнейшим телекоммуникационным оператором Бельгии, а также ведущим поставщиком услуг голосовой связи в Африке и на Ближнем Востоке. Кроме того, компания обслуживает телекоммуникационную инфраструктуру Еврокомиссии.