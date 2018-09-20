Российский посол в Пхеньяне провел переговоры с замглавы МИД КНДР

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора после межкорейского саммита обсудил с замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи ситуацию на полуострове и итоги заседания СБ ООН по Северной Корее, сообщили в российском посольстве.

"Посол Мацегора встретился с заместителем министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Состоялась беседа по вопросам ситуации на Корейском полуострове, в том числе в контексте прошедшего 17 сентября в Нью-Йорке заседания Совета Безопасности ООН",- говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Twitter.

В другом сообщении посольства говорится, что Мацегора обсудил ряд актуальных тем двусторонних отношений с другим замглавы МИД — Син Хон Чхолем.

Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в нынешнем году, по ее итогам лидеры подписали совместное заявление

Ранее постпред США Никки Хейли обвинила Россию в нарушении санкций ООН, в том числе в поставке КНДР нефтепродуктов с помощью танкеров. В МИД РФ напомнили, что "она в очередной раз сетовала на то, что Россия "не позволила" санкционному Комитету 1718 по КНДР запретить поставки в эту страну до конца 2018 года нефтепродуктов, чего так добиваются американцы, ссылаясь на свои произвольные оценки объемов якобы имевшего место контрабандного ввоза данной продукции в КНДР".

20 сентября в переговорном комплексе здания МИД #КНДР на площади Ким Ир Сена Посол А.#Мацегора обсудил с заместителем Министра иностранных дел Син Хон Чхолем ряд актуальных тем двусторонних отношений. pic.twitter.com/NlYhWPhEoB — RussianEmbDPRK (@RusEmbDPRK) 20 сентября 2018 г.

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