На борту американского авианосца винтом убило моряка

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Американский моряк погиб в результате несчастного случая на борту авианосца "Джордж Буш" ВМС США, он был смертельно ранен винтом самолета Grumman E-2 Hawkeye, об этом сообщила газета Navy Times.

По данным издания, инцидент произошел 17 сентября из-за того, что младший рядовой авиации Джозеф Мин Наглак в момент закрепления самолета на палубе подошел к еще работавшему винту машины на слишком близкое расстояние.

Мин Наглак находился на военной службе около полутора лет, на авианосце "Джордж Буш" он служил с августа 2017 года.

Экипаж авианосца выразил соболезнования родственниками погибшего в своем Facebook.

"Джордж Буш" — американский авианосец типа "Нимиц", десятый и последний корабль этого типа, назван в честь 41-го президента США Джорджа Буша-старшего.

Grumman E-2 Hawkeye — американский палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения, с 1970-х годов основным его вариантом является модель E-2C.