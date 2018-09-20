На борту американского авианосца винтом убило моряка

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Американский моряк погиб в результате несчастного случая на борту авианосца "Джордж Буш" ВМС США, он был смертельно ранен винтом самолета Grumman E-2 Hawkeye, об этом сообщила газета Navy Times.
Мин Наглак находился на военной службе около полутора лет, на авианосце "Джордж Буш" он служил с августа 2017 года.
Экипаж авианосца выразил соболезнования родственниками погибшего в своем Facebook.
"Джордж Буш" — американский авианосец типа "Нимиц", десятый и последний корабль этого типа, назван в честь 41-го президента США Джорджа Буша-старшего.
Grumman E-2 Hawkeye — американский палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения, с 1970-х годов основным его вариантом является модель E-2C.