Избранный президент Мексики не смог вылететь вовремя обычным рейсом

МЕХИКО, 20 сен – РИА Новости. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, заявивший ранее об отказе от специального президентского борта после вступления в должность и принципиально пользующийся только обычными рейсами, в среду не смог вылететь вовремя из аэропорта Уатулько в штате Оахака по причине плохой погоды в Мехико.

На опубликованных в сети записях пассажиров рейса видно, как после нескольких часов ожидания Обрадор вместе с другими выходит из салона и возвращается в здание аэропорта. Отложенный рейс должна была осуществить компания-лоукостер Viva Aerobus.

В аэропорту Обрадор прошел в кафе, где его окружили журналисты и обычные граждане и начали задавать вопросы на разные темы, в том числе о будущем аэропорта Мехико. Избранный глава государства, вступающий в должность 1 декабря, ответил на вопросы и сфотографировался с желающими.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, чреватую опозданием на стыковочный рейс в Тихуану, Обрадор полон решимости и в дальнейшем не использовать президентский самолет. "Я бы себя чувствовал очень плохо, поднимаясь на борт этого люксового самолета в стране, где столь много бедности", — заявил он.

Речь идет о лайнере Boeing 787-8 Dreamliner, который был куплен для главы государства в 2016 году. Стоимость самолета составила почти 219 миллионов долларов. Ранее Лопес Обрадор говорил, что намерен продать его и передвигаться только регулярными рейсами либо на автомобиле.