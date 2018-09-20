Глава МИД Китая прокомментировал итоги встречи лидеров КНДР и Южной Кореи

ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. Редкий шанс, который представился для установления мира на Корейском полуострове, не должен быть упущен, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И, комментируя итоги встречи лидеров КНДР и Южной Кореи.

"В этом году исполняется 65 лет с момента подписания соглашения о прекращении войны между КНДР и Южной Кореей. Мир приходит с опозданием, никто не должен позволить, чтобы этот редкий шанс для установления мира был вновь потерян", — заявил Ван И, выступая на презентации провинции Шаньдун в министерстве иностранных дел страны.

Китайский министр назвал "радостной вестью" подписание президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном совместного заявления в Пхеньяне, отметив, что это является счастьем для всех жителей полуострова и чаянием народов всех стран, в том числе и Китая.

"Китайская сторона горячо поздравляет с этим и выражает свою решительную поддержку", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Китая.

Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в нынешнем году, по ее итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

Согласно тексту совместного заявления, КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.