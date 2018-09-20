Помпео увидел в Китае больше угрозы для США, чем в России

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Китай является гораздо большей угрозой для США, чем Россия, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Россия ведет себя агрессивно. Россия пытается вмешиваться в наши выборы. Россия под руководством (президента — ред.) Владимира Путина остается "забиякой". Мы должны давать отпор и сдерживать их, где только можем", — сказал Помпео в интервью Fox News, отвечая на вопрос, кто угрожает Вашингтону больше — Москва или Пекин.

"Но если посмотреть в долгосрочной перспективе на угрозы жизненному укладу американцев, которые создают риски для продолжения экономического роста Америки, Китай является намного большей угрозой для США", — добавил госсекретарь.

Стратегия по кибербезопасности

Ранее Fox News сообщил, что Пентагон включил Россию и Китай в список основных угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности. Как говорится в документе, США сталкиваются с "неминуемым и неприемлемым риском" со стороны "вредоносной кибердеятельности" и "были вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией".

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя данное решение, отметил, что оно может послужить поводом для кибератак со стороны США на Россию и Китай.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

Российское "вмешательство"

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. На протяжении последнего времени показания по делу давали многие близкие к Трампу люди.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", нет.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы. Документ предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций, которых подозревают во вмешательстве путем "кибератак или другим образом". Санкции включают заморозку активов, ограничение на экспорт и импорт, запрет на получение инвестиций от американцев и другие меры.

Ограничительные меры будут вводиться также за распространение пропаганды и дезинформацию.