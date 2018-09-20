Россия поднялась на семь строчек в Индексе социального прогресса Deloitte

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия в 2018 году поднялась на семь пунктов в Индексе социального прогресса (Social Progress Index) международной консалтинговой компании Deloitte и достигла 60-го места, говорится в результатах исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Индекс учитывает ряд показателей, которые оценивают доступность социальных благ, экологическую обстановку и развитие общества.

Лидером рейтинга стала Норвегия, на второй строчке расположилась Исландия, а за ней – Швейцария. В топ-10 также вошли Дания, Финляндия, Япония, Нидерланды, Люксембург, Германия и Новая Зеландия.

При этом среди стран БРИКС Россия стала второй, отстав от Бразилии (49-е место). А в группе стран "Большой двадцатки" РФ заняла 13-е место.

Как пояснил главный исполнительный директор Deloitte СНГ Иан Коулберн, в этом году Россия улучшила свои позиции благодаря повышению качества жилищных условий, а также росту рейтинга качества электроснабжения, уровня здравоохранения и благополучия.

"В этом году Россия продемонстрировала весьма показательное улучшение рейтинга по индексу социального прогресса. В частности, Россия по-прежнему опережает другие страны по показателю доступа к среднему специальному образованию", — уточнил он.

"С точки зрения бизнеса, одно из очевидных преимуществ России состоит в образованности работоспособного населения, особенно в области цифровых технологий, математики и физики. В условиях цифровой революции и "Индустрии 4.0" это открывает новые возможности для использования кадрового потенциала в России", — заключил собеседник агентства.