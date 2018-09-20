Лидер Южной Кореи поедет в США содействовать диалогу Вашингтона и Пхеньяна

Лидер КНДР Ким Чен Ын и пррезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын и пррезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в Пхеньяне

СЕУЛ, 20 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после нынешнего визита в Пхеньян отправится в США на Генассамблею ООН и попытается содействовать продолжению американо-северокорейского диалога, сообщил в четверг на брифинге в Сеуле старший президентский секретарь по связям с общественностью Юн Ён Чхан.

"После возвращения из Пхеньяна президент отправится на ГА ООН (в Нью-Йорк). В США он будет содействовать диалогу США и Севера и надеется на построение мостов в будущее", — сказал Юн Ён Чхан.

Двенадцатого июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит лидеров США и КНДР. Американский президент Дональд Трамп и председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации Корейского полуострова и прекращении вражды. Однако пока различия во мнениях сохраняются в том, кто должен сделать первый шаг и на какое расстояние.

На встрече Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в Пхеньяне лидеры двух корейских государств договорились, что КНДР уничтожит ракетный испытательный полигон, и если США будут выполнять свои обязательства, Пхеньян пойдет на полный демонтаж объектов ядерного центра в Йонбёне.